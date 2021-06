A partir das 9h até as 12h, a equipe da Autarquia estará na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado"

publicado em 04/06/2021

Saev Ambiental encerra HOJE os trabalhos da Semana do Meio Ambiente, com distribuição de mudas, na Concha Acústica (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Saev Ambiental encerra neste sábado (5), no Dia Mundial do Meio Ambiente, a semana de ações voltadas ao tema, com a distribuição gratuita de espécies de mudas nativas à toda a população. A partir das 9h até as 12h, a equipe da Autarquia estará na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.Desde o início da semana, a Saev fez uma série de ações como o plantio de mudas de mais de 50 mudas de árvores no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”. Em parceria com o 3.° Batalhão da Polícia Ambiental, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o curso de Agronomia da Unifev, dezenas de pessoas estiveram presentes e participaram do plantio.De acordo com a bióloga e Chefe de Setor de Diagnósticos e Projetos Ambientais, Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, 11 mudas de flamboyant vermelho e amarelo e 40 ipês, nas cores roxo, branco e rosa foram plantadas próximas a um dos palcos externos do Parque.Na terça-feira (1), a Autarquia também doou à Unifev 15 mudas de árvores das espécies resedá gigante e pata de vaca para plantio.