publicado em 17/06/2021

O Rotary Clube ‘8 de Agosto’ entregou ontem 12 cestas básicas para o Centro Espírita Bezerra de Menezes (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Rotary Clube “8 de Agosto” realizou na quinta-feira (17) a entrega das doações de uma das últimas campanhas conduzidas por seu atual presidente Valmir Dornelas, já que a partir do próximo mês o clube estará sob a direção de Dimas Silva, o conhecido Dimas da Converd. A entidade beneficiada da vez foi o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que todos os dias oferece marmitas para dezenas de pessoas.Foram entregues 12 cestas básicas, que foram montadas por meio da colaboração dos membros do Clube. “Fazemos uma caixinha todo mês, pegamos esse dinheiro e compramos o que a entidade precisa e doamos”, explicou o presidente.Sobre sua gestão frente ao Rotary, Valmir Dornelas afirmou que para eles foi um trabalho muito gratificante e que deve apresentar um balanço das ações nos próximos dias.“Nesses oito meses como presidente do Rotary, doamos para várias entidades, Casa das Crianças, Santa Casa. É muito gratificante. É um momento difícil, muito gente está sem trabalhar e tem gente que vai buscar a marmita, que até tem uma casinha, mas está sem trabalhar. É muito gratificante, estou muito contente com esse resultado do Rotary”, concluiu Dornelas.