O advogado Rodrigo Cevallos, especialista em direito previdenciário, orientou para que todos se atentem as datas

publicado em 01/06/2021

INSS retoma a obrigatoriedade da prova de vida; advogado de Votuporanga dá dicas de como renovar o benefício (Fotos: A Cidade/Redes sociais)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA prova de vida para os beneficiários (aposentados e pensionistas) do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) volta a ser obrigatória a partir desta terça-feira (1º). A comprovação que é realizada anualmente foi suspensa no ano passado, devido à pandemia e agora quem não fizer poderá ter o benefício suspenso até que seja realizado o procedimento para a reativação do benefício.Para realizar a confirmação do cadastro, o advogado Rodrigo de Oliveira Cevallos, especialista em direito previdenciário, explica que a prova de vida possui um calendário próprio. “A recomendação é que siga, primeiramente, a tabela com as datas estipuladas”, explicou.Com isso, não deixar para a última hora a realização da prova de vida também é importante. Segundo Rodrigo, uma vez não feito o procedimento, o benefício será suspenso e o segurado deverá comparecer à agência do INSS, ou realizar a ativação do benefício através do INSS digital.As comprovações podem ser feitas pelo método tradicional, com o atendimento na agência bancária onde ele recebe o benefício e pelos meios digitais por meio do aplicativo “Meu INSS”, por de biometria facial.“Quem não possui biometria cadastrada deve comparecer ao agencia bancária que recebe o benefício portando CPF e documento com foto. Quem recebe benefício junto ao Banco do Brasil, depósito em conta corrente, pode realizar a prova de vida no próprio aplicativo do banco”, completou Rodrigo.O advogado explica ainda que para aqueles que não podem ir ao banco por dificuldades de locomoção, por motivo de doença, poderá ser realizada a prova de vida por meio de um procurador, mas que é preciso que a procuração seja cadastrada pelo site do “Meu INSS”.Além de prova de vida em domicilio para segurado que não esteja em condições de se locomover e segurado com idade superior a 80 anos, com ou sem condições de se locomover, pode ser realizada em domicilio. Basta ligar no 135 e ou acessar o site meu INSS para agendar a visita.Vencimento da comprovação de vida / Quando fazer- Março e abril/2020: Junho/2021;- Maio e junho/2020: Julho/2021;- Julho e agosto/2020: Agosto/2021;- Setembro e outubro/2020: Setembro/2021;- Novembro e dezembro/2020: Outubro/2021;- Janeiro e fevereiro/2021: Novembro/2021;- Março e abril/2021: Dezembro/2021.