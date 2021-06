Administração municipal não descarta novo lockdown, mas, por enquanto, diz que irá ser mais rigorosa quanto às regras já em vigor

publicado em 09/06/2021

Prefeitura irá utilizar drones para fiscalizar aglomerações pela cidade e multar responsáveis (Foto: Toninho Tavares/Agência Brasil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO setor de fiscalização da Prefeitura de Votuporanga ganhará reforço nos próximos dias, tanto em efetivo, quanto em tecnologia. Pelo menos é o que garante a Administração Municipal, que afirmou ainda que irá utilizar drones fiscalizar aglomerações e estabelecimentos que não está respeitando o toque de recolher.A decisão foi tomada após uma reunião realizada ontem, como antecipado pelo A Cidade, com membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do município. O colegiado discutiu as medidas que poderiam ser adotadas para frear o avanço da doença, já que o sistema de saúde no município já beira o cenário preocupante do colapso que se viu no mês de março, quando mais de 40 pessoas morreram à espera de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva).Segundo a Secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, medidas mais drásticas, como o lockdown, não foram descartadas caso a situação continue se agravando, porém, por enquanto, se decidiu pela intensificação da fiscalização.“No princípio não será adotada nenhuma medida drástica. Já existe um decreto que trata do limite de atendimento, do horário, do toque de recolher e nosso encontro tratou principalmente do endurecimento da fiscalização e do cumprimento dessas regras. O objetivo da administração não é de termos aquela situação de fechar estabelecimentos comerciais, pois isso compromete muito a economia e as pessoas já estão cansadas dessa situação, mas não descartamos essa hipótese em caso de colapso total do sistema. Nossa proposta é de não fechar nenhum estabelecimento, mas que as regras que foram propostas até então possam ser cumpridas, pois assim conseguiremos manter todos os serviços”, explicou a secretária.Ivonete desmentiu ainda os boatos que circularam ontem por grupos de WhatsApp de que seriam proibidas apresentações musicais em estabelecimentos comerciais a partir desse final de semana. Segundo ela, isso chegou a ser debatido, mas não houve um consenso dentro do Comitê Gestor.“Temos a proposta de fazer fiscalização com drones, esse é um equipamento que vem nos dar apoio para que a gente possa fazer uma fiscalização de forma efetiva e localizar essas reuniões mais clandestinas e distantes e ao mesmo tempo vamos aumentar o efetivo de agentes fiscalizadores”, concluiu.