A carga horária semanal é de 40 horas, o salário é de R$3.542,12 e o processo seletivo será simplificado

publicado em 25/06/2021

As inscrições do concurso para duas vagas temporárias de intérprete de libras vão até 7 de julho e devem ser realizadas pela internet (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga abriu um processo seletivo para intérprete de libras (língua brasileira de sinais). São duas vagas temporárias, que foram publicadas na sexta-feira (25), numa edição extra do Diário Oficial do município.De acordo com as informações no documento, a carga horária semanal é de 40 horas, o salário é de R$3.542,12 e o processo seletivo será simplificado, com aplicação de prova objetiva, prova prática e avaliação de títulos (doutorado, mestrado etc). As inscrições vão até 7 de julho e devem ser feitas exclusivamente pela internet (consesp.com.br).A Administração também reforçou que aqueles que participarem do processo seletivo devem acompanhar as atualizações pelo site da Consesp (Consultoria em Concursos Públicos e Pesquisas Sociais).Para se candidatarem, os interessados precisam ter Ensino Superior completo, com proficiência na tradução e interpretação de libras; e língua portuguesa (Prolibras) ou Ensino Superior completo em Letras, Libras ou Tradução e Interpretação com habilitação em libras e língua portuguesa.Segundo a descrição anexada ao documento, a vaga é para traduzir textos diversos, interpretar em discursos, palestras, aulas, debates e enunciados de questões. O profissional vai interpretar, de forma simultânea ou consecutiva, em sala de aula ou outro ambiente para o qual for solicitado.A edição extra do Diário Oficial, disponível na internet (https://bit.ly/3wZ65Bc), traz mais detalhes sobre a vaga, as etapas do processo seletivo e o conteúdo que vai cair nas provas.