Interessados em participar do vestibulinho das Etecs podem se inscrever até as 15h da próxima terça-feira (8)

publicado em 07/06/2021

O prazo para as inscrições do processo seletivos da Etec (Escola Técnica Estadual) do segundo semestre de 2021 foi prorrogado.Os interessados em participar do vestibulinho da Etec podem se inscrever até as 15h da próxima terça-feira (8) pelo site. O valor da taxa de inscrição é R$ 19.Ao todo, são 45.986 vagas para cursos técnicos e de especialização técnica em todo o estado de São Paulo. Para a especialização técnica, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e o ensino técnico associado ao curso de especialização.A seleção dos candidatos será feita por análise do histórico escolar, sem a relação de prova presencial ou online. Os cursos terão início pelo formato remoto ou híbrido, que mistura aulas presenciais e virtuais.*Com informações G1