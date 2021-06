Todas as vagas, que estão distribuídas entre diversos cargos, exigem experiência

publicado em 15/06/2021

PAT de Votuporanga está com vagas de emprego abertas para diversos cargos, que vão desde cozinheira até servente de pedreiro (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga tem seis vagas de emprego abertas para cargos que vão de cozinheira a servente de pedreiro. Segundo a Prefeitura, todos exigem experiência.Para o cargo de cozinheira, a interessada deve ter pelo menos um ano de experiência. As vagas para encarregado de obras, pedreiro e servente de pedreiro também exigem experiência. Já o cargo para serviços gerais, além de experiência, exige CNH categoria AB.Aqueles que tiverem interesse em se candidatar devem comparecer pessoalmente ao PAT para retirar uma Carta de Encaminhamento. Lá também é possível obter mais informações sobre as vagas que estão abertas.O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, nº4497 e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.- Cozinheira (um ano de experiência): 1 vaga;- Encarregado de obras (com experiência): 1 vaga;- Pedreiro (com experiência): 2 vagas;- Servente de pedreiro (com experiência): 1 vaga;- Serviços gerais (com experiência e CNH categoria AB): 1 vaga.