Evento foi adiado no começo do ano e programado para o mês que vem, mas, sem segurança sanitária, ficou para fevereiro de 2022

publicado em 25/06/2021

Evento estava programado para o mês que vem, mas foi reagendado para 2022 (Foto:Divulgação)

Franclin Duarte

O grupo de organizadores do Oba Festival, um dos maiores carnavais do Estado de São Paulo, divulgou um vídeo nesta sexta-feira (25) comunicando um novo adiamento do evento por conta da falta de segurança sanitária que ainda toma conta do país, em razão da pandemia do coronavírus. O evento, então, que estava programado para acontecer no mês que vem, foi reagendado para fevereiro do ano que vem.

Segundo Matheus Rodero, um dos responsáveis pelo Oba, não há condições de realizar uma festa do tamanho que é o carnaval votuporanguense, diante do atual cenário da vacinação no país. “Ainda não há segurança, geraríamos muita aglomeração e nossa prioridade é a saúde neste momento”, disse ele.

Quem adquiriu os ingressos na pré-venda anunciada no final do ano passado não perderá seu dinheiro. A pessoa pode solicitar o reembolso ou permanecer com o ingresso, que será automaticamente validado para a nova data, sem qualquer acréscimo.