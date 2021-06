As obras, segundo o cronograma, devem ser concluídas em oito meses

publicado em 23/06/2021

A construtora responsável pelas obras da clínica veterinária pública em Votuporanga já iniciou as obras; prazo é de oito meses (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Governo do Estado iniciou nos últimos dias as obras da clínica veterinária estadual do programa 'Meu Pet' em Votuporanga, que irá oferecer atendimento gratuito para animais domésticos na cidade e na região. As obras, segundo o cronograma, devem ser concluídas em oito meses.A clínica está sendo construída em um terreno cedido pela Prefeitura, de 3.446,37 m², localizado na avenida Mário Pozzobon, e irá contar com uma estrutura de 480 m², com salas cirúrgicas e equipamentos. O investimento estimado é de R$ 3,4 milhões e a obra é de responsabilidade da Construtora Castelli, de São Paulo.Após conclusão do prédio, a contratação de funcionários e o custeio das atividades assistenciais ficarão sob responsabilidade do município. Serão oferecidos gratuitamente serviços para cães e gatos, como consultas veterinárias, cirurgias e exames de ultrassom, raio-x e endoscopia.O Programa Meu Pet é inédito no Estado de São Paulo e visa, segundo o governo, dar apoio a ações e serviços voltados à defesa e saúde dos animais domésticos, incluindo vacinação, castração e adoção responsável."É uma importante conquista para a nossa cidade, que contará com serviço gratuito em benefício da causa animal, que também interfere positivamente na saúde pública", comemorou o prefeito Jorge Seba.