publicado em 29/06/2021

Mulher foi multada em R$ 31 mil por morte de filhote e por maus-tratos de mais seis animais em Votuporanga (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma mulher moradora de Votuporanga pagará R$ 31 mil por maus-tratos a sete animais. Segundo o divulgado pela Polícia Ambiental, dentre eles, havia entre eles quatro filhotes, um deles não resistiu e foi encontrado morto no local.De acordo com a polícia, a mulher que ainda não teve o nome revelado, pagará R$ 6 mil pela morte de um filhote e mais R$ 3 mil por cada animal que ela manteve sobre a sua posse na condição de maus-tratos. Os agentes disseram ainda que a Prefeitura de Votuporanga também aplicou R$ 7 mil em multa.O vereador Chandelly Protetor (Podemos) também esteve presente no local. “Todos os animais foram resgatados e a tutora proibida de ter animais pelos próximos cinco anos. Ela responderá por crime de maus-tratos. Parabenizo ao Luciano do CPVA e a Ambiental pelos trabalhos prestados em prol em prol desses animais”, disse ele.Os animais foram resgatados e conduzidos ao CPVA (Centro de Proteção à Vida Animal de Votuporanga). O caso deve ser encaminhado à delegacia e a Polícia Civil instaurará um inquérito.