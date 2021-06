João Onorio de Melo Leite, tatuou uma foto de Jair Bolsonaro (sem partido) no braço direito antes mesmo dele ser eleito e, ao mesmo tempo que se diz orgulhoso, afirma que não teme se arrepender

publicado em 04/06/2021

João Onorio disse que o presidente devolveu ao povo orgulho de levantar a bandeira do Brasil e, por isso, fez a homenagem (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm morador de Votuporanga decidiu eternizar no corpo o seu contentamento com o presidente da República. Na verdade, o funcionário público João Onorio de Melo Leite, tatuou uma foto de Jair Bolsonaro (sem partido) no braço direito antes mesmo dele ser eleito e, ao mesmo tempo que se diz orgulhoso, afirma que não teme se arrepender.João é membro ativo do grupo “Direita Votuporanga”, participa de manifestações em prol do governo, e passou a admirar Bolsonaro, segundo ele, por se tratar de uma pessoa autêntica e alinhada com a população conservadora.“Decidi fazer essa tatuagem quase um mês depois que acompanhei a comitiva do presidente quando ele passou por São José do Rio Preto. Eu acompanhei ele o dia todo, ouvi o que ele falava, prestei muita atenção nas atitudes dele, e ele é a mesma pessoa no plenário, no meio do povo e no meio das autoridades, ele não muda. Isso foi no dia 26 de agosto de 2018. O presidente Bolsonaro devolveu para o povo brasileiro o orgulho de levantar a bandeira do Brasil em defesa do nosso país, da família, da religião. E então pensei: esse cara merece uma homenagem, e quase um mês depois, no dia 17 de setembro, fiz a tatuagem e não me arrependo”, contou.Questionado sobre a reação de sua família, Onorio disse que seu pai ficou um pouco temeroso no começo, mas agora não só concorda como também o apoia no movimento de direita.“Quando segui essa opinião de direita, já comecei a sofrer certo preconceito, intolerâncias. Alguns me chamam de fanático e respondo, fanático não, brasileiro, apaixonado pelo meu país e homenageei o cara que devolveu o orgulho de ser brasileiro. Alguns também me chamam de louco outros já me chamaram até de nazista. O engraçado é que o pessoal de esquerda fala muito que é contra o preconceito, mas eles é que são mais preconceituosos do que qualquer tipo de pessoa, pois eles são intolerantes com as nossas ideias”, completou.Como tatuagem é algo praticamente eterno, ao ser questionado se não teme se arrepender, caso Bolsonaro faça algo que o desaponte, João Onorio disse que isso já chegou a passar por sua cabeça, mas as atitudes do presidente lhe provaram o contrário.“Isso me passa pela cabeça várias vezes, só que toda vez que esse tipo de arrependimento vem me abater na minha porta, o presidente vai lá e faz um feito histórico. Então percebi que apoiei o cara certo e fiz a tatuagem do cara certo. Não tenho arrependimento, pois tudo que ele está fazendo vejo com bons olhos, porque tudo que ele faz é pensando no povo que trabalha, no povo que quer produzir”, afirmou.João quer, porém, que o chefe da Nação seja mais enérgico, mas, mesmo assim, quando indagado sobre uma nota de 0 a 10 para a sua administração o bolsonarista disse que é 11.“Para ser melhor só falta para ele ser mais enérgico, tinha que bater de frente mesmo, mais do que já faz. Ele já está muito acima da média, mas tem que bater de frente com esse povo que não quer ver nosso Brasil fluindo. A partir do momento que liberar o povo para trabalhar, o Brasil sai do atoleiro, já está saindo e vou falar algo para vocês, o Bolsonaro não é o salvador da pátria, ele é um presidente de transição, ele tirou o Brasil do atoleiro e agora, daqui mais seis anos, temos que passar o país para outra pessoa, aí sim o Brasil vai começar a fluir”, concluiu.