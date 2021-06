Fiscalização da Prefeitura flagrou e multou cinco estabelecimentos comerciais pelo descumprimento das regras sanitárias

publicado em 28/06/2021

No domingo (27), quando a liminar foi derrubada, a equipe optou por não aplicar multas, já que muitos ainda não sabiam da decisão (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMesmo sem as regras mais rígidas do chamado “lockdown noturno” em vigor, em razão de uma liminar concedida pela Justiça Federal, o setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga flagrou e multou cinco estabelecimentos comerciais pelo descumprimento das regras sanitárias. No domingo (27), quando a liminar foi derrubada, a equipe optou por não aplicar multas, já que muitos ainda não sabiam da decisão.Os dados fazem parte de um levantamento feito pelojunto à Prefeitura que apontam, também, para o registro de 44 denúncias de aglomerações ou descumprimento dos decretos e a realização de 39 orientações.Desde o início deste mês, foram atendidas mais de 160 denúncias, além de 20 multas aplicadas cujos valores variam entre R$ 1.100,00 a R$ 3.300,00. As autuações foram direcionadas a estabelecimentos que descumpriram regras de decretos permitindo aglomerações e/ou funcionando em horário não permitido.Denúncias sobre aglomerações ou desrespeito aos decretos podem ser feitas por meio do “Disque Aglomeração” que é o (17) 99615-1003.