Estabelecimentos do setor poderão funcionar 24 horas por dia e com 100% dos funcionários na vigência do decreto

publicado em 21/06/2021

Indústrias poderão funcionar normalmente durante a vigência do decreto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O novo “Lockdown noturno”, que passou a vigorar nesta segunda-feira (21) e determina o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços às 19h em Votuporanga, não se aplica às indústrias do município. De acordo com o decreto, os estabelecimentos do setor poderão funcionar 24 horas por dia e com 100% dos funcionários presentes no estabelecimento.

Podem funcionar 24 horas por dia também as farmácias, atividades de atenção básica à saúde humana, como hospitais, serviços de assistência social sem alojamento e óticas, exclusivamente para o atendimento de prescrições médicas.

Serviços de telecomunicações e internet, assim como meios de comunicação social e de transporte individual de pessoas e animais por empresas, cooperativas ou por pessoas, inclusive através de aplicativos, também estão permitidos.