publicado em 07/06/2021

Ana Carolina Manginelli e Renato Jacob foram os vencedores da edição deste ano do ‘Miss & Mister São Paulo CNB’, realizado em Cedral (Foto: Divulgação)

A jogadora de vôlei e modelo, Ana Carolina Manginelli, de 23 anos, foi eleita a miss do concurso “Miss & Mister São Paulo CNB 2021”, realizado no fim de semana num hotel em Cedral, respeitando os protocolos contra a Covid-19. Ela era representante de Rio Preto.Quem levou o mister do concurso foi Renato Jacob, de 29 anos, que é engenheiro ambiental e crossfiteiro. Diferente de Ana Carolina, Jacob era representante de Barretos.Agora representando o estado de São Paulo, Ana Carolina vai concorrer ao título de Miss Brasil Mundo em 2022, ano em que se celebrará a 62ª edição do certame. Já Jacob vai concorrer na 14ª edição do Mister Brasil CNB, realizada em Brasília.Na final, os concorrentes desfilaram para a avaliação dos jurados com três trajes: abertura (Cinnte), moda praia (MissFit) e gala, ao som do DJ Gui Scochi, de São José do Rio Preto. A produção visual dos participantes ficou a cargo do Salão Primme, de Alan Cocolo. As fotos oficiais do concurso são do fotógrafo Matheus Salles.Estiveram presentes no evento Vinícius Ribeiro (Mister Brasil CNB 2008), Carlos Franco (Mister Brasil CNB 2016) e o padre Silvio Roberto de Freitas, que este ano celebra 40 anos de história com os concursos de beleza, seja organizando ou prestigiando. O sacerdote recebeu uma homenagem durante a final do concurso.O evento, organizado e produzido por André Cruz, apoiou, por meio da prova Beleza pelo Bem, a AACD/ARCD (Associação de Reabilitação da Criança Deficiente de São José do Rio Preto), com doação de aproximadamente 235 cestas básicas e 115 pacotes de folhas de sulfite.O Miss e Mister São Paulo CNB 2021 teve o patrocínio de La’BrizzaCosmetics, Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica, Grupo Cene, King Ranch, Salão Prime, Poty Cia de Bebidas, ByMissfit, Dr. Renato Freitas Constantini – Clínica Imagem e Cinnte.Para ficarem confinados no hotel, as 17 candidatas e os 19 candidatos tiveram de apresentar testes negativos de Covid-19 e não foi permitida acompanhamento de familiares e coordenadores para evitar aglomerações.Na final, os convidados tiveram de manter distanciamento social e foi obrigatório o uso de máscaras, além de haver álcool gel disponível no local, que era aberto e arejado.Vencedores: Ana Carolina Manginelli (São José do Rio Preto) e Renato Jacob (Barretos);2º lugar: Beatriz Freitas (Barra Bonita) e Eduardo Horvath (São Vicente);3º lugar: Larissa Galvão (Atibaia) e Oseías Alexandre (Catanduva);4º lugar: Aline Spasani (Cabreúva) e Eduardo Gotardo (São Paulo Capital);5º lugar: Giulia Nunes (Sorocaba) e Diego Evan (São José do Rio Preto);6º lugar: Duda Lacerda (Barretos) e Felipe Veludo (Ribeirão Preto);7º lugar: Caroline Meirelles (Porto Feliz) e Gustavo Gomes (Porto Feliz);8º lugar: Mya Machado (Votorantim) e Max Willian (Embaúba).(Fonte: Miss & Mister São Paulo CNB 2021)