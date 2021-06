Evento será realizado no formato híbrido no dia 15 de junho no auditório do Sest/Senat e poderá ter participações presenciais e on-line

publicado em 02/06/2021

6ª Conferência Municipal neste ano tem como tema: 'a saúde em tempos de pandemia' (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Após a realização das duas pré-conferências municipais da Saúde, a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, segue para os preparativos da realização da 6ª Conferência Municipal que neste ano tem como tema “A Saúde em tempos de Pandemia”.O evento será realizado no formato híbrido no dia 15 de junho no auditório do Sest/Senat das 7h30 às 13h. Interessados em participar devem efetuar inscrição até o dia 10 de junhoe optar pela participação on-line ou presencial.Assim como ocorreram nas pré-conferências, a conferência abordará os eixos: Acolhimento com qualidade, um desafio na atenção básica; Participação popular, controle social e desigualdade digital; Gestão, financiamento do SUS e modelos de atenção à saúde em tempos de pandemia; e Ciência, tecnologia e inovação do SUS.A Conferência de Saúde tem por finalidade avaliar, definir e planejar as diretrizes na busca de melhora da qualidade dos serviços de saúde pública. Elas são realizadas periodicamente para promover a participação da comunidade na formulação de políticas públicas de saúde. Desta forma, a Conferência Municipal de Saúde tem o objetivo de integrar o Plano Municipal de Saúde que terá vigência de 2022-2025.