A empresa interessada, inclusive, também teria ligação com a Vivo

publicado em 07/06/2021

A Vikstar conclui hoje o processo de demissão de quase 2 mil colaboradores na cidade (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCorre nos bastidores a informação de que outra grande empresa do setor estaria interessada em assumir o espaço nas futuras instalações do North Shopping, que deve ser desocupado pela Vikstar ao fim do processo de desmobilização. A interessada, inclusive, também teria ligação com a Vivo.A Prefeitura, porém, que oferecia incentivo fiscal para a contact center desde a sua instalação no município, em 2017, ainda não oficializou a informação, mas confirmou que o prefeito Jorge Seba (PSDB) está envolvido nas tratativas.“O prefeito Jorge Seba segue na busca por empresas que possam se instalar em Votuporanga. Desde o início do governo, o prefeito tem buscado soluções para a manutenção dos empregos gerados pelo call center. Entre as ações já realizadas, reuniões promovidas por Seba em São Paulo, em busca de novas empresas para operacionalizar o serviço oferecido, além de avaliar possíveis alternativas com a atual empresa”, destacou a Prefeitura, em nota.