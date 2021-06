Na semana que vem, a Prefeitura vai ter uma reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid para avaliar os números da pandemia

publicado em 23/06/2021

Apesar da prorrogação da fase de transição, anunciada ontem pelo governador João Doria (PSDB), restrições na cidade seguem as mesmas (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Da redação

O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo, para todo o estado, até 15 de julho. Para Votuporanga, a prorrogação não afeta nem muda as restrições já vigentes com o decreto publicado no fim de semana. Ou seja, o "lockdown noturno" continua.A Prefeitura informou que vai ter uma reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no final de semana que vem, quando acaba a vigência do decreto, para avaliar os números da pandemia no município. O comitê, então, vai orientar a Administração Municipal sobre seguir "apenas" o Plano São Paulo ou decretar medidas mais restritivas.De acordo com Doria, o governo estadual decidiu prorrogar a fase de transição porque os índices de casos, internações e mortes por Covid continuam elevados. O governador também disse que essa orientação veio do Centro de Contingência da Covid-19.A última atualização do Plano SP previa a manutenção da fase de transição até 30 de junho. Com a nova prorrogação, as normas passam a valer até a primeira quinzena de julho.Em Votuporanga, seguem valendo as restrições já decretadas pela Prefeitura que começaram a valer nesta semana.No "lockdown noturno", todos os estabelecimentos deverão fechar suas portas a partir das 19h, podendo realizar apenas delivery até as 23h e reabrir a partir das 6h. Nesse período, somente pessoas em busca de atendimento de saúde poderão se deslocar, desde que isso seja devidamente justificado.Também estão proibidas as apresentações com som ao vivo em bares, restaurantes, festas particulares e similares, além do uso de equipamentos de uso coletivo, como, por exemplo, bancos de praças, brinquedos de parques infantis e de feiras livres, espaço kids e academias ao ar livre.O consumo de qualquer tipo de alimento ou bebida também está proibido nas feiras livres, que podem ocorrer apenas das 12h até as 18h, em dias de semana.Além disso, crianças menores de 12 anos estão proibidas de entrar em estabelecimentos comerciais, bancos, casas lotéricas, cinemas, bares, restaurantes e lanchonetes na cidade.