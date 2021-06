Essa fiscalização segue até sexta-feira (2) e tem como objetivo garantir a presença de profissionais habilitados nos mercados abrangidos pela entidade

publicado em 26/06/2021

Força-tarefa do Crea-SP fiscaliza empresas de engenharia, agronomia e geociências de Votuporanga até esta sexta-feira (2) (Foto: Crea-SP)

Da redaçãoUma força-tarefa do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo) começou na segunda-feira (28) a fiscalizar empresas de Votuporanga. Essa fiscalização segue até sexta-feira (2) e, segundo a entidade, tem como objetivo garantir a presença de profissionais habilitados nos mercados abrangidos pelo Conselho.O foco da força-tarefa são empresas de energia solar, telecomunicações, construção civil e distribuição de redes elétricas, conforme explicou a entidade. Além destas, serão contempladas as empresas de manutenção de tanques e reservatórios, de agronomia e segurança do trabalho.O Crea-SP é responsável por fiscalizar o exercício profissional, verificando se há responsável técnico habilitado para o desempenho das atividades abrangidas pelas engenharias, agronomia e geociências. A intenção da entidade é contribuir para que as funções sejam desenvolvidas com segurança e a atuação de profissionais qualificados no mercado.Instalada há 87 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da engenharia, agronomia e geociências.O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, contando com cerca de 350 mil profissionais registrados e 75 mil empresas registradas.