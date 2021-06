Equipes de fiscalização foram triplicadas e contam com apoio da Polícia Militar e Vigilância Sanitária

publicado em 14/06/2021

Desde o início deste mês, foram atendidas 85 denúncias e averiguados 120 estabelecimentos, além de sete multas aplicadas cujos valores variam entre R$ 1,1 mil e R$ 3,3 mil (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga intensificou a fiscalização para combater aglomerações e fazer com que os protocolos de distanciamento e limite de capacidade dos estabelecimentos sejam cumpridos. As equipes de fiscalização foram triplicadas e contam com apoio da Polícia Militar e Vigilância Sanitária. Entre sexta (11) e domingo (13), foram registradas 35 denúncias e 46 estabelecimentos foram fiscalizados, que gerou duas autuações.Desde o início deste mês, foram atendidas 85 denúncias e averiguados 120 estabelecimentos, além de sete multas aplicadas cujos valores variam entre R$ 1,1 mil e R$ 3,3 mil. As autuações foram direcionadas a estabelecimentos que descumpriram regras de decretos permitindo aglomerações e/ou funcionando em horário não permitido.“Contamos com a colaboração da população em denunciar e, principalmente, dos proprietários de estabelecimentos em manter o cumprimento às regras. Nosso Disque Aglomeração fica disponível 24 horas”, reforçou o responsável pela Divisão de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Votuporanga.Se você notar alguma aglomeração, denuncie pelo telefone (17) 99615-1003.Na semana passada, diversas reuniões foram realizadas com representantes de estabelecimentos do ramo de alimentação e com músicos para sensibilizá-los quanto à importância do cumprimento das regras e protocolos sanitários. As reuniões foram conduzidas pelo secretário de Governo, Alexandre Giora, e terão continuidade nos próximos dias.“A intensão é manter os estabelecimentos em funcionamento, cumprindo com todas as normas, para evitar maiores reflexos econômicos. Todos sabem que os números de casos positivos e internações por Covid-19, bem como os óbitos, vem aumentando novamente e necessitamos do envolvimento de toda a sociedade no cumprimento das regras”, disse Giora.Os números de casos positivos da Covid-19 em Votuporanga estão aumentando. Na última semana, de 7 a 11 de junho, foram confirmados 551 novos casos e 18 óbitos; na semana anterior, de 31 de maio a 4 de junho, foram 420 novos casos e 11 óbitos; já entre os dias 24 e 28 de maio, foram 232 novos casos e 8 óbitos. “Essa crescente se dá por vários fatores.Em março, tivemos a circulação com maior intensidade da variante P1 que nos obrigou a implantar medidas de restrição que diminuiu a circulação das pessoas. Conforme os números reduziram e a ocupação dos leitos foi caindo, voltamos a flexibilizar porque precisamos também cuidar dos aspectos econômicos da nossa cidade.Portanto, este aumento de casos em junho pode, sim, ser atribuído a essa maior movimentação das pessoas e também ao desrespeito com as medidas de higiene e proteção”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.