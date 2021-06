Equipes de fiscalização foram triplicadas e contam com apoio da Polícia Militar e Vigilância Sanitária; multas variam entre R$1,1 mil a R$3,3 mil

publicado em 21/06/2021

Desde o início deste mês, foram atendidas 117 denúncias, além de 15 multas aplicadas cujos valores variam entre R$1,1 mil a R$3,3 mil (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o objetivo de evitar que aglomerações ocorram no município e que sejam cumpridos os protocolos de distanciamento e limite de capacidade dos estabelecimentos, a Prefeitura de Votuporanga continua intensificando a fiscalização, com o apoio da Polícia Militar e Vigilância Sanitária. De sexta-feira (18) a domingo (20), foram registradas 32 denúncias, que geraram oito autuações.Desde o início deste mês, foram atendidas 117 denúncias, além de 15 multas aplicadas cujos valores variam entre R$1,1 mil a R$3,3 mil. As autuações foram direcionadas a estabelecimentos que descumpriram regras de decretos permitindo aglomerações e/ou funcionando em horário não permitido."Os números de casos de Covid-19 e mortes voltaram a aumentar em toda a nossa região. Precisamos da colaboração de todos para que consigamos vencer esse momento", reforçou o responsável pela Divisão de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Votuporanga, Ricardo Gaijutis.Se você notar alguma aglomeração, denuncie pelo telefone (17) 99615-1003.Atendendo a uma recomendação feita pelo Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a Prefeitura de Votuporanga publicou o Decreto nº 13.409 no Diário Oficial Eletrônico deste sábado (19) ampliando o toque de recolher das 19h às 6h, a partir desta segunda-feira (21) até o dia 4 julho.Todos os estabelecimentos deverão permanecer de portas fechadas a partir das 19h, podendo realizar apenas delivery até 23h. A retirada na porta e o drive-thru também estão proibidos após às 19h visto que o toque de recolher tem como intuito reduzir a circulação de pessoas nas ruas. Somente pessoas em busca de atendimento de saúde, devidamente justificados, poderão se deslocar.