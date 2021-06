Supermercados irão funcionar em horário especial, enquanto bancos, o comércio varejista e órgãos municipais fecham as portas

publicado em 01/06/2021

Feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (3) em todo o Brasil, irá alterar funcionamento de serviços públicos e privados (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (3) em todo o Brasil, irá alterar funcionamento de serviços públicos e privados em Votuporanga. Supermercados irão funcionar em horário especial, enquanto bancos, o comércio varejista e órgãos municipais fecham as portas.Como já previsto em decreto, não haverá expediente na Prefeitura de Votuporanga no feriado e na sexta-feira (4), que será ponto facultativo. Na segunda-feira (7), o expediente administrativo retorna normalmente, com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público.Durante estes dias, serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital de Campanha e Samu(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, também não abrirá neste feriado e fim de semana, retornando ao funcionamento normal na segunda-feira, no entanto, todo o entorno do Parque da Cultura fica à disposição da população, com parquinho, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fechará apenas no feriado (quinta-feira) e permanecerá aberto ao público de sexta-feira a domingo, das 8h às 17h.Quanto aos serviços de coleta de lixo – comum e seletiva - e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saev Ambiental informa que o atendimento ocorrerá normalmente neste feriado e fim de semana.Os pontos de recebimento do Ecotudo permanecerão abertos ao público diariamente, das 8h às 20h. Os serviços de coleta de lixo também seguirão seus cronogramas semanais regulares, atendendo, inclusive, ao distrito de Simonsen.No feriado o comércio varejista em geral não terá atendimento ao público. Na sexta-feira o atendimento será retomado normalmente, seguindo todos os protocolos de saúde.Já os supermercados funcionarão em horário especial amanhã. O Santa Cruz, por exemplo, anunciou que irá atender à população das 7h às 12h30. Já unidades da rede Porecatu, irão abrir das 7h às 18h e as do Supermercado Amigão das 7h às 20h. O Proença, por sua vez, funcionará das 8h às 13h.De acordo com aFebraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias não abrirão amanhã, mas na sexta-feira (4) o expediente será normal. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, como de costume, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento no dia 3 de junho poderão ser pagas, sem acréscimo, na sexta-feira (4). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.