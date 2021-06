Publicação eletrônica será semestral e vai trazer artigos científicos de diversas áreas

publicado em 05/06/2021

Sileno Araujo Ortin, coordenador do curso tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos responsável pelo desenvolvimento da “Revista (Foto: Divulgação)

Da redação

A Faculdade FUTURA - Grupo Educacional FAVENI lança, nesta segunda-feira (7), a “Revista Eletrônica Ciência & Tecnologia FUTURA”. O periódico vai ser semestral e trará artigos científicos sobre pesquisas realizadas em diversas áreas.Para marcar o lançamento da revista, a faculdade realizará um evento on-line no dia, a partir das 19h, que vai contar com palestra de Paola Alexandria Magalhães, Doutora em Ciências pela EERP (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto), da USP, e show do músico André Gandolfo. Tudo vai ser transmitido ao vivo pelo canal da FUTURA no YouTube (youtube.com/faculdadefutura).O Gestor de Políticas Acadêmicas da Faculdade FUTURA, Professor Me. Tiago Moreno, que é pesquisador, docente da disciplina e grande entusiasta da produção científica, ressalta a importância de publicações como esta para o desenvolvimento de toda uma geração. “A produção científica beneficia não só o pesquisador e sim toda sociedade. O objetivo de uma Revista, como a nossa, é justamente contribuir para o desenvolvimento como um todo”, diz Tiago.O acesso à revista será aberto a todos os interessados, no site da Faculdade FUTURA (faculdadefutura.com.br/revista-eletronica-ciencia-tecnologia-futura/). Vide QR Code abaixo.Em entrevista ao Jornal A Cidade, o professor SilenoAraujoOrtin, coordenador do curso tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e responsável pelo desenvolvimento da “Revista Eletrônica Ciência & Tecnologia FUTURA”, falou sobre a importância da faculdade ter um período científico e como funciona o processo editorial do periódico.“Toda instituição de ensino superior é baseada em três pilares: ensino, extensão e pesquisa. O primeiro é a qualidade de ensino difundida por cada uma. A extensão são as atividades que a faculdade desenvolve para os alunos e também com foco em atendimento à comunidade. O outro pilar é a pesquisa, porque a função de uma faculdade/universidade é difundir o conhecimento, aquilo que foi produzido pelos docentes em conjunto com os alunos. O canal que nós utilizamos para fazer isso é uma revista científica”, explicou o professor.Outro ponto ressaltado pelo docente é que a publicação no periódico será aberta tanto para os professores e alunos da FUTURA, quanto para pesquisadores extrainstitucionais, isto é, de outras faculdades e universidades, desde que atendam à linha editorial e aos critérios estabelecidos pela revista.“Os interessados em ter seu artigo publicado pela revista podem entrar em contato, através do site da Faculdade FUTURA, na aba ‘Revista Científica’. Lá vai ter o e-mail para a qual eles vão encaminhar [seus artigos]. Porém, os autores devem se atentar às regras de submissão [também disponíveis no site]”, disse o docente.Para avaliar os artigos submetidos para o periódico, a FUTURA montou um corpo editorial, com professores especialistas de diversas universidades e faculdades, tanto públicas quanto privadas.No evento de lançamento da “Revista Eletrônica Ciência & Tecnologia FUTURA”, a Doutora em Ciências, Paola Magalhães, vai falar justamente sobre a importância da publicação científica na vida acadêmica.Em entrevista à reportagem, ela falou sobre o tema que vai explorar no evento e, também, sobre a importância da faculdade oferecer um periódico científico para professores, pesquisadores e alunos.“Quando a gente publica algo, a gente quer que aquilo tenha visibilidade e chegue para demais pessoas daquele meio. É uma oportunidade de a gente ser visto, enquanto pesquisador, na publicação. Essa iniciativa da Faculdade FUTURA é muito importante, porque incentiva a iniciações e os trabalhos científicos dos alunos de graduação. E a gente precisa estimular esses alunos a publicar e também oferecer visibilidade para seus trabalhos para que demais pessoas tenham acesso a eles”, disse Paola.