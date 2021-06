As escolas poderão considerar sua capacidade total de acolhimento para calcular quantos alunos poderão comparecer às aulas

publicado em 16/06/2021

A partir do segundo semestre deste ano, mais alunos da rede estadual em Votuporanga poderão voltar às classes para as aulas presenciais (Foto: A Cidade)

Da redaçãoAs escolas estaduais de Votuporanga vão poder receber mais alunos para as aulas presenciais a partir do segundo semestre deste ano. Atualmente, o limite de estudantes que as escolas podem atender é de 35% dos alunos matriculados.O novo plano de ampliação da retomada das aulas presenciais para as escolas da Educação Básica foi anunciado ontem pelo governador João Doria (PSDB), junto ao secretário estadual da Educação, Rossieli Soares."Quanto mais tempo demorarmos a voltar, maior será o déficit de aprendizagem dos nossos estudantes. É urgente voltarmos com nossas crianças, jovens e adultos às aulas presenciais", destacou o secretário, durante a coletiva de imprensa.Conforme divulgado pelo governo estadual, a partir do segundo semestre as escolas vão poder considerar sua capacidade total de acolhimento para calcular a porcentagem dos alunos permitidos a comparecerem presencialmente para as aulas. Além disso, o distanciamento mínimo entre as pessoas passa a ser de 1 metro e não mais de 1,5 metro.O governo ressaltou, porém, que cada escola irá elaborar o seu plano de retorno levando em consideração a realidade da sua comunidade escolar. Ainda segundo o governo, a volta às aulas presenciais não será obrigatória para os estudantes.Todos os demais protocolos de segurança para o combate ao coronavírus, como o uso correto das máscaras, medição de temperatura, higienização constante das mãos e identificação e afastamento de casos suspeitos ou confirmados, serão mantidos.A orientação do governo é que os casos devem ser notificados a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e registrados no sistema de monitoramento da Seduc-SP (Secretaria da Educação), o Simed. Esse registro deve ser atualizado com o registro médico.A falta do ensino presencial traz grandes impactos para a aprendizagem dos alunos, segundo o governo estadual.Uma avaliação feita pela Seduc-SP e UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) detectou uma estimativa de 11 anos para os alunos da rede estadual recuperarem a aprendizagem em Matemática, por exemplo.Além disso, o governo apontou os impactos na saúde emocional dos estudantes podem ser potencializados pelo afastamento das escolas. Um estudo feito pela Pasta, em parceria com o Instituto Ayrton Senna antes da pandemia, já mostrava baixos índices na auto percepção dos alunos em aspectos emocionais, que podem piorar depois de tanto tempo longe das salas de aula.Na coletiva, o governo estadual também anunciou a compra de três milhões de testes de Covid-19, que serão destinados para profissionais da educação e estudantes.A compra está sendo feita por meio de ata de registro da Secretaria de Saúde e os testes serão aplicados em parceria com Secretarias Municipais de Saúde em casos sintomáticos.O governo estadual também informou que será feita uma "avaliação sentinela". A ideia é garantir a vigilância epidemiológica nas escolas.