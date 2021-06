Ao todo, foram destinadas 11 cestas básicas à instituição, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social

publicado em 15/06/2021

A entrega, feita recentemente, beneficiará a entidade assistencial que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (Foto: Unifev)

Neste mês, o curso de Engenharia Civil da Unifev doou 11 cestas básicas à Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. A doação foi resultado da conversão do valor arrecado pelas inscrições da atividade de extensão Cimento e adições minerais, realizada em maio, com os alunos da graduação.A entrega, feita recentemente, beneficiará a entidade assistencial que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em Votuporanga. Atualmente, a organização é mantida por meio de contribuições e dá suporte a 120 jovens, entre 3 e 14 anos de idade.De acordo com o coordenador do curso, o professor Fausto Roberto Ferreira, a responsabilidade social é um pilar fundamental dos valores e princípios do Centro Universitário de Votuporanga. "Incentivar a solidariedade é sempre importante. Em tempos de crise, é ainda mais essencial”, reforçou.