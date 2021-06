Iniciadas em 2016, previsão inicial era de que as obras fossem concluídas em um ano, mas, ao que tudo indica, a novela está longe de acabar

publicado em 25/06/2021

As obras do Novo Paço Municipal foram novamente paralisadas; o jornal A Cidade esteve no local (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA novela da construção do novo Paço Municipal de Votuporanga ganhou mais um capítulo, que deve ser bem longo. A construtora responsável pela edificação, a Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos, pediu a rescisão do contrato, alegando impacto financeiro causado pela pandemia do coronavírus e, com isso, as obras foram novamente paralisadas.No final do ano passado a empreiteira já havia solicitado a prorrogação do prazo para conclusão da obra, que deveria ter sido entregue no dia 24 de janeiro, em mais um ano, o que foi atendido pela Administração Municipal. Na ocasião além do impacto da pandemia a justificativa foi a dificuldade para encontrar materiais para a obra.Agora, porémsolicitou rescisão contratual e, por esse motivo, a obra foi paralisada. “A Prefeitura de Votuporanga está analisando cláusulas contratuais que não foram cumpridas pela empresa responsável pela construção do novo Paço Municipal”, disse a Administração, em nota.Ainda segundo a Prefeitura, até o momento foram investidos mais de R$2, 6 milhões no local. Foram executados os serviços de pavimentação do primeiro piso, laje de concreto no 4º pavimento, tubulação de esgoto e de águas pluviais, reservatório de água enterrado, instalação de eletrodutos da rede de energia e parte da alvenaria e reboco. Em fase de execução está a cobertura para, após conclusão desta etapa, seguir para os trabalhos internos de instalação de vidros, conclusão de reboco, pintura e outros serviços de acabamento.As obras foram iniciadas no final de abril de 2016. Com alguma rapidez, os trabalhos avançaram até novembro do mesmo ano, porém, houve uma diminuição nos serviços e em 2017, quando João Dado (PSD) começou a governar, o contrato com a empresa da época foi finalizado por conta dos atrasos e uma nova licitação foi aberta.A empresa vencedora do certame, Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos, assumiu a obra por R$ 13.270.000,76. Os serviços pela nova construtora foram iniciados em janeiro de 2020, também com certa celeridade, porém, durante a pandemia, não houve grande avanço e agora ela foi paralisada.Quando foi finalmente concluída, a nova Prefeitura irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar em um único espaço todos os setores e, com isso, economizar cerca de R$ 100 mil mensal em aluguéis. O espaço fica na avenida Sebastião Vaz de Oliveira.A área é de cerca de 5 mil m² e receberá uma construção de mais de 7.500 m² distribuídos em cinco andares que abrigarão as Secretarias de Assistência Social, Assuntos Jurídicos, Cidade, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos, Educação, Esporte e Lazer, Finanças, Fundo Social de Solidariedade, Gestão Administrativa, Obras, Saúde, Trânsito e Gabinete.