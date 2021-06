Depois de atividades no combate à Covid-19, empresa faz novos investimentos em instituições pelo Brasil

publicado em 30/06/2021

Marcelo Facchini, CEO da Facchini, anuncia mais alguns projetos voltados para a solidariedade (Foto: Divulgação)

Ao longos dos últimos meses, a Facchini se destacou como uma das maiores empresas no combate à Covid-19. O grupo é responsável pela contrução de um hospital de campanha em Votuporanga, cidade onde detém uma das sedes da fábrica, oxigênios em hospitais de tratamento da doença pelo estado e doação de alimentos em comunidades carentes, que rendeu até uma participação no especial “Brasil sem Fome”, de José Luiz Datena, na Band.Aproveitando o 30 de junho, em que se comemora o Dia do Caminhoneiro em São Paulo, já que o jurista e até então governador do estado, André Franco Montoro sancionou a lei nº 5.487 em 30 de dezembro de 1986, a qual estabelecia a data das celebrações ao caminhoneiro em São Paulo, Marcelo Facchini, CEO da Facchini, a maior empresa de implementos rodoviários da América Latina, anuncia mais alguns projetos na data.Papai Noel (Cultura) tem como objetivo promover acesso à cultura gratuita, aproxima a temática natalina de temas, como união e família. O espetáculo tem uma projeção mapeada do cenário idealizado com música, teatro e dança.Cem anos de um hospital de crianças é um projeto que apresenta, a partir do Hospital Pequeno Príncipe, os caminhos da Pediatria no Brasil e no Paraná, a trajetória das agremiações femininas no início do século 20, os rumos da humanização e nos cuidados com a saúde."Adote um leito", que garante a sustentabilidade para o dia a dia da UTI Neonatal e oferecer medicina de qualidade e atendimento integral para milhares de recém-nascidos que necessitam de cuidados especiais e intensivos para se desenvolver. A iniciativa busca contribuir com a diminuição dos altos índices de mortalidade neonatal."Adote um idoso", que tem como expectativa atender 1.368 pacientes por ano, ajudar no custeio de exames, medicamentos e profissionais. Toda a equipe profissional é altamente qualificada para prestar atendimento com humanização e técnica especializada. Este projeto é uma forma do hospital encontrar doadores interessados em contribuir diretamente com a manutenção e preservação de leitos.Vale destacar, nesta data especial, a homenagem que Marcelo Facchini fez a todos os caminhoneiros com a parceria do cantor Luan Santana, no clipe “Armadura de um Guerreiro”.O videoclipe serviu de tema para os episódios de “Herois da Estrada”, que contou sobre a vida de um caminhoneiro (Maurição), Luan Santana (sua correria de shows nas estradas pelo Brasil) e Marcelo Facchini (superação de vida pós acidente de carro em uma rodovia no estado de São Paulo).“Me sinto honrado em fazer parte desta data comemorativa. São muitos anos servindo essa classe tão especial que são os caminhoneiros e que poucos dão o devido valor que eles merecem. Aproveitamos o gancho para divulgar as novas ações da empresa em prol da solidariedade, por nos sentirmos parte dos caminhoneiros”, completa Marcelo Facchini.