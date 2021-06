Programação está no clima de romance, com apresentações de Orquestra e artistas convidados

publicado em 10/06/2021

Na programação, embalada pelo romance, o público acompanhará artistas convidados nos gêneros de música, dança, poemas e poesias (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

No próximo final de semana, o "Cultura On-line", evento realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga e sob apresentação de Fernando Caetano, celebrará o Dia dos Namorados.Na programação, embalada pelo clima de romance, o público acompanhará uma Orquestra, além de atrações de artistas convidados nos gêneros de música, dança, poemas e poesias, a partir das 13h do sábado (12) e domingo (13) pelas páginas da Prefeitura no Facebook e YouTube.Na data comemorativa do sábado (12), a abertura será com o músico Anisinho Martin a partir das 13h com um show especial em comemoração ao Dia dos Namorados. A atração traz um repertório embalado pelo romantismo de grandes sucessos nacionais e internacionais e, principalmente, utiliza-se do elemento de toda inspiração artística que faz poetas e compositores produzirem verdadeiras obras-primas: o amor.Na sequência, a atração das 14h, é do Grupo Experimental de Dança, que irá apresentar "Fragmentos do infinito ao meu redor". O espetáculo visa ilustrar o universo do ser amante e ser amado a partir da visão de sentimentos e palavras do renomado autor Roland Barthes, que escreveu a obra "Fragmentos do discurso amoroso", inspirando a atração. Na busca de entender esse ser que ama, esbarramos no trabalho da cantora Marisa Monte e sua trilha inspiradora que se conecta à vida de todos que sentem e se inspiram no amor de uma maneira leve e única no cancioneiro nacional.As diversas nuances desse enredo serão as caçadas e confusões nesse interminável labirinto da busca do ser amado como em um caça-palavras, sempre tendo em mente a eterna busca desse tão sonhado amor. Mas ao mesmo tempo o espetáculo propõe um passeio por essa busca inerente a todo ser humano, utilizando a linguagem das danças a dois e outras técnicas de dança. É uma atração apaixonante, intrigante, engraçada e angustiante em que essa procura de algo nos faz estar cada vez mais próximos de quem realmente somos.Abrindo a programação dominical às 13h, a Banda Dona Maria traz em seu repertório o melhor do estilo pop/rock nacional e internacional. O conjunto é formado por cinco músicos votuporanguenses que já tiveram passagens por outras bandas, quando então decidiram criar um novo desafio, juntando suas experiências.Finalizando os shows desse dia a partir das 14h, a Big Band Guarani apresentará "Homenagem aos Pioneiros da Música de Votuporanga", gravada durante a realização da Semana de Música de Votuporanga (2014), em especial à lendária Orquestra Guarani, que atuou nos palcos votuporanguenses e da região nos anos 50 e 60.O grupo é composto por músicos locais e faz alusão àquela que pertence à galeria das grandes orquestras do interior paulista, por reconhecimento, mérito e respeito, como também pela memória dos que vivenciaram momentos inesquecíveis ao som dos seus acordes e melodias, sob a coordenação do Maestro Mazinho Sartori.Além das clássicas apresentações, também haverá declamações especiais durante a programação. No sábado e no domingo, a Coletânea de Poemas celebra a data romântica do dia 12 de junho, com o "Dia dos Namorados", uma coletânea de poemas gravados voluntariamente, com o intuito de celebrar o amor em suas diversas formas.