Transmissão será pelas redes sociais da Prefeitura; artistas locais irão se apresentar a partir das 13h no sábado e domingo

publicado em 01/06/2021

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Abrindo a programação de junho, o Cultura On-line, evento realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo que é transmitido pelo @PrefVotuporanga nas redes sociais da Prefeitura, Youtube e Facebook, terá sua primeira edição apresentado por Luciene Vespa. Os artistas locais irão se apresentar nos segmentos de dança, música e teatro a partir das 13h, no sábado (05) e domingo (06).O cantor Polizelli fará o primeiro show do sábado a partir das 13h, trazendo em seu repertório o melhor do sertanejo e sendo acompanhado pelo sanfoneiro Ademar Albacete. O músico já gravou 3 CD's ao longo de sua carreira, sendo um solo, chamado "O barco nunca para" e outros dois com seus irmãos.Na sequência, às 14h, entra em cena "De repente 20". Esse número representa justamente o 20º espetáculo de dança da Almagêmea Boutique e Escola de Dança, realizado em 2017 e que mostrará uma coletânea dos melhores momentos entre os anos de 2008 e 2016 com coreografias de ballet clássico, contemporâneo, dança do ventre, hip hop, jazz e sapateado.No domingo, o evento inicia às 13h com a atração "Antologia", do coreógrafo Maykol Cruz, do Grupo ExPressão, que foi criado em Votuporanga e depois mudou-se para Shangai, na China. A narrativa é uma conversa ilustrada com uma mostra de trabalhos coreográficos desenvolvidos na cidade chinesa.Finalizando as apresentações deste dia, às 14h, o cantor e compositor baiano Lucas Pessoa apresenta "O som que toca o coração". O artista já foi vocalista do grupo Pé de Serra Água com Açúcar, criou a Banda Somos Nós e, alguns anos depois, iniciou carreira solo fazendo shows pelo país em festas agropecuárias, juninas, vaquejadas, carnavais, entre outros eventos. Sua carreira artística também é marcada por ter se apresentado com grandes nomes da música nacional como Dominguinhos, Sivuca, Milionário & José Rico, Frank Aguiar, Ataíde & Alexandre, Leonardo, Zé Felipe, dentre outros.Nos intervalos das apresentações, tanto no sábado quanto no domingo, haverá encenações especiais.No sábado, Marcio Zarsi, cantor, pianista, compositor e regente, apresenta uma versão autoral da famosa música "Imagine" (John Lennon). Em 2020, lançou 3 álbuns, "Mais forte! Canções para Missa", "Noel" e "Canções para dezembro", com destaque para canções como "Eu quero", "Mãe Maria" e "Mais forte". Esse ano lançou os discos "Siga na fé", "Imensidão" e "Pausa pro café", que são frutos do Projeto "Uma música para cada dia".E, no domingo, a Cia. Gigio Produções Artísticas apresenta o vídeo-teatro "Tintino: o palhaço que viu Jesus" que, baseado na obra de Chico Xavier, o monólogo narra a trajetória de um palhaço que dedicou sua vida ao circo até sua velhice e que acaba sendo mandado embora por não ter mais serventia, indo morar na rua até chegar ao céu. Faz uma reflexão sobre as fases da vida e de que como ainda somos uma sociedade que exclui as pessoas mais velhas, tirando delas a devida importância.