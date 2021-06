Filme que conta a origem da vilã dos ‘101 Dálmatas’ chega à telona na sessão das 16h30; pré-venda para ‘Viúva Negra’, que estreia no dia 8, começa nesta quinta-feira (24)

publicado em 23/06/2021

'Cruella' estreia nesta quinta-feira (24), quando começa, também, a pré-venda para 'Viúva Negra' (Fotos: Divulgação)

Da redaçãoUma mulher cruel que perseguia pobres e inocentes cachorrinhos dálmatas. É assim que muita gente se lembra da Cruella, vilã da Disney que estrelou na animação e no live-action dos cachorros, no final da década de 90.Agora, ela chega à telona do Novo Cine Votuporanga. O filme, que estreia nesta quinta-feira (24) na sessão das 16h30 do cinema, revela a origem da vilã, interpretada por Emma Stone.Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme mostra uma jovem vigarista chamada Estella, que é inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si com seus designs.Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa Von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Mas o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella má, elegante e voltada para a vingança.Quem quiser conhecer essa história sem sair de casa, pode assistir ao filme no Disney+. Só que existem duas opções: pagar o "Premier Access" da plataforma (que custa R$69,90) ou esperar até 16 de julho, quando o filme entrará no catálogo "normal" do streaming.Agora falando de uma heroína muito aclamada dos estúdios Marvel, "Viúva Negra" chega ao Novo Cine Votuporanga no dia 8 de julho. A pré-venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (24).No thriller de espionagem, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) confronta as partes sombrias de sua profissão quando surge uma perigosa conspiração conectada ao seu passado. Perseguida por uma força implacável que quer derrubá-la, Natasha deve lidar com sua história como espiã e as relações quebradas que deixou quando se tornou uma Vingadora.