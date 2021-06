Momento em que a adolescente Maria Eduarda Vian, de 16 anos, recebeu o Sacramento da Crisma teve 7,5 mil compartilhamentos e 92 mil curtidas

publicado em 04/06/2021

A adolescente 'emo' Maria Eduarda Vian, de 16 anos, recebeu o Sacramento da Crisma, oficiado pelo padre Gilmar Margotto (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

Com camisa de flanela vermelha e preta, máscara preta, delineado preto e gargantilha preta, a adolescente Maria Eduarda Milani Cortez Vian, de 16 anos, recebeu o Sacramento da Crisma, oficiado pelo padre Gilmar Margotto, na catedral "Nossa Senhora da Aparecida", em Votuporanga, no dia de Corpus Christi.A combinação estética inusitada da cena - registrada em fotos pela mãe, Rosângela Milani Cortez Vian, e pela madrinha da jovem, Lucimar Fogaça da Silva, viralizou no Twitter, ao ser compartilhada pela página. Tanto que, até a noite de sexta-feira (4), o tweet tinha 7,5 mil compartilhamentos e 92 mil curtidas."Está sendo uma sensação bem estranha, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Ver muita gente me seguindo e curtindo as minhas coisas é bem estranho", contou a adolescente, em entrevista ao jornalA estudante disse que, apesar de ter decidido mandar as fotos para a página no Twitter, não achava que as fotos seriam realmente postadas. "Eu deixei meu celular de lado, e aí quando eu fui ver, mais tarde, vi que eles tinham postado e já tinha duas mil curtidas e foi crescendo. Eu não achava que ia passar das dez mil curtidas, mas agora [sexta a tarde] já está com 70 mil curtidas", disse ela.Com o "hit", vieram seguidores novos tanto na página da jovem no Twitter, em que o salto foi maior, quanto em outras redes sociais. "No meu Twitter estava, antes, acho que com pouco mais de 400 seguidores, e agora já estou com 1.200. Foi um salto muito grande e eu realmente não esperava. No Instagram, eu estava com 198 e agora já está com 270 seguidores", contou.Além dos elogios que recebeu pelas fotos, a adolescente disse que esse "sucesso" repentino vai ajudá-la com o que pretende trabalhar no futuro. "Isso acontecer foi muito bom pra mim, porque eu quero poder trabalhar com mídias sociais e isso me ajudou bastante", disse Maria Eduarda.Para o padre Gilmar Margotto, é na Crisma que a pessoa assume a responsabilidade sobre a sua fé. E, para ele, o papel da igreja é acolher a todos."A igreja é a casa de acolhimento, que valoriza as pessoas, a vida e que todos são chamados para viver em paz e de maneira justa. Diante de Deus, todos nós somos iguais e temos o dever de buscar essa harmonia com as pessoas e conosco", disse o padre, em entrevista à reportagem.