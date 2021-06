O comandante do TG Giovani Santana foi promovido para Subtenente e o da Junta Militar, Marcelo dos Santos para Capitão

publicado em 01/06/2021

Giovani Santana, Comandante do TG de Votuporanga, foi promovido para Subtenente; Marcelo dos Santos foi promovido para Capitão (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

O Comandante do Tiro de Guerra (TG) de Votuporanga, Giovani Santana Gonçalves, foi promovido ao cargo de Subtenente do Exército. A cerimônia ocorreu na terça-feira (1)."São 26 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, então eu fico muito contente com essa promoção que, na verdade, é um reconhecimento para a carreira", disse o Comandante, em entrevista ao jornal A Cidade.Seu colega, o Delegado do Serviço Militar de Votuporanga, Marcelo dos Santos, também foi promovido ontem. Ele foi de Primeiro Tenente para Capitão do Exército.O Subtenente Santana chegou ao cargo de comandante do Tiro de Guerra no começo deste ano, quando ainda era Primeiro Sargento, após passar por um processo de seleção em Brasília que, segundo ele, é rigoroso."Nós éramos em torno de 42 subtenentes e primeiros sargentos concorrendo a essa oportunidade, para a qual eu fui o escolhido. Ou premiado, como eu costumo dizer", contou o Subtenente.O militar fica à frente do Tiro de Guerra até 2022, ano em que poderá solicitar para a Segunda Região Militar por mais um "ano de recondução" que, na prática, permitiria que ele continuasse comandando o TG até 2023. "A Segunda Região Militar manda para a Diretoria de Controle de Efetivo e Movimentação, a DCEM, em Brasília. Lá que é decidido", explicou.O Comandante do Tiro de Guerra também ressaltou que o Alistamento Militar Obrigatório, para os jovens que completaram ou ainda vão completar 18 anos neste ano, vai até 30 de junho."Aproveito a oportunidade para fazer essa chamada para o pessoal não perder o prazo. Eles podem baixar o aplicativo do Exército e podem fazer também pelo site: alistamento.eb.mil.br. Ou ainda procurar a Junta Militar aqui de Votuporanga", explicou o Subtenente Santana.Aqueles que não realizarem o alistamento dentro do prazo terão que pagar uma multa de R$4,85 e enfrentar outra série de consequências."O jovem não estando quite com o serviço militar obrigatório ele fica com dificuldades de conseguir emprego, fazer matrícula em faculdades, não vai poder ocupar cargo público, pode tirar passaporte, enfim, fica bem complicada a situação do cidadão que não está em dia com o serviço militar obrigatório", alertou Santana.