Em meio à pandemia, a igreja optou por não enfeitar as ruas e nem promover a procissão para evitar aglomeração

publicado em 02/06/2021

Tradicional procissão que por anos enfeitou as ruas de Votuporanga não será realizada novamente esse ano (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brNeste ano, a exemplo do que aconteceu no ano passado, a programação de celebração da Solenidade de Corpus Christi será diferente em razão da pandemia do coronavírus. A tradicional procissão por cima dos tapetes decorados pelos fiéis nas ruas de Votuporanga, novamente não será realizada. A decisão se deu para evitar aglomerações numa das datas mais importantes da igreja católica.Diferente do ano passado, porém, este ano as missas serão realizadas de forma presencial em todas as paróquias da cidade logo pela manhã. Na Catedral, a missa será realizada às 8h e haverá outra às 19h.Já na Paróquia Santa Luzia a celebração será às 19h30. Nesse mesmo horário se reunirão os fiéis da Paróquia Santa Joana Princesa, que antes disso poderão fazer adoração ao Santíssimo, que ficará exposto das 7h às 18h.Na Paróquia Senhor Bom Jesus a Solenidade de Corpus Christi está programada para as 9h e quem quiser acompanhar presencialmente precisará retirar uma senha na secretaria paroquial. A medida também visa evitar aglomerações e para facilitar o atendimento foi colocado o telefone 3422-4330.A Paróquia São Cristóvão, por sua vez, terá a celebração às 19h30, mas pela manhã também haverá uma missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, em Simonsen. Já na Paróquia São Bento o encontro será mais cedo, às 7h30, e logo depois, às 9h, haverá outra missa na Capela São José, no Santa Felícia. No mesmo horário será realizada a celebração na Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima.Às 18h a igreja Santo Antônio, no Parque das Nações, irá realizar a solenidade de Corpus Christi e logo depois, às 19h, haverá uma carreata. Como gesto concreto, os fiéis foram convidados a doar um litro de leite.Segundo o padre Gilmar Margotto, que é o responsável pela comunicação da diocese, a festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar solenemente o mistério da Eucaristia, o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. A celebração acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição deste sacramento.Durante a última ceia de Jesus com seus apóstolos, Ele mandou que celebrassem Sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho que se transformariam em seu Corpo e Sangue.“A igreja realiza essa celebração para realçar a presença real. É fundamental a participação porque renova o compromisso de batizado que é de viver em comunidade, em comunhão e no corpo de Cristo. A renovação desse compromisso alimenta a espiritualidade com a graça de Deus”, explicou o padre.Para quem quiser acompanhar a celebração de casa, airá transmitir a missa da Paróquia Santa Luzia, que será realizada às 19h30.