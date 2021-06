Recurso já está no caixa da Prefeitura e vai auxiliar na manutenção da unidade por, ao menos, mais 30 dias

publicado em 24/06/2021

Carlão destinou R$ 1,2 milhão em recursos para o Hospital de Campanha manter o atendimento de pacientes com Covid (Foto: Assessoria)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Carlão Pignatari (PSDB), destinou R$ 1,2 milhão para o Hospital de Campanha de Votuporanga. O recurso já está no caixa da Prefeitura e vai auxiliar na manutenção da unidade por, ao menos, mais 30 dias.O hospital é responsável pelo atendimento de pacientes da cidade em situação grave por causa da Covid-19 e que aguardam transferência para outros hospitais da cidade e do Estado. Tem 23 leitos com respiradores e equipamentos para tratamento de hemodiálise.“O recurso que conseguimos será aplicado diretamente no custeio do Hospital de Campanha, garantindo o atendimento aos pacientes da cidade que mais precisam. É uma grande conquista e espero que possamos vencer esse momento difícil”, disse Carlão Pignatari.De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, o custo mensal do Hospital de Campanha é de cerca de R$ 3 milhões, incluindo compra de medicamentos e insumos, além da equipe de profissionais da saúde. A unidade recebe ainda apoio de empresários da cidade.O Hospital de Campanha iniciou o atendimento em 5 de abril. A previsão era de que os atendimentos fossem mantidos até julho, mas em razão do agravamento da pandemia, a prefeitura estendeu o prazo por mais 30 dias. Ao todo, já foram atendidos 134 pacientes no local.Além do Hospital de Campanha, a Prefeitura de Votuporanga também criou 12 leitos de enfermaria na UPA 24 horas, para atendimento a pacientes com quadros leves e moderados do coronavírus. A Santa Casa da cidade também tem garantido atendimento prioritário às vítimas da Covid-19.“Todos os esforços estão sendo feitos. É uma situação muito difícil e que a população pode contribuir muito usando corretamente a máscara, mantendo o distanciamento, não aglomerando com outras pessoas e mantendo a higiene das mãos. Somente juntos vamos sair dessa pandemia”, concluiu o presidente da Alesp.