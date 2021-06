A iniciativa, segundo o autor, visa incentivar a doação de sangue em um momento onde os estoques estão cada vez mais críticos

publicado em 23/06/2021

O vereador Thiago Gualberto é o autor do projeto que isenta os doadores de sangue da taxa de inscrição em concursos (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga aprovouna sessão ordinária desta semana o projeto de lei de autoria do vereador Thiago Gualberto (PSD) que isenta os doadores de sangue das taxas de inscrição em concursos públicos realizados pela Prefeitura, Câmara e autarquias. A iniciativa, segundo o autor, visa incentivar a doação de sangue em um momento onde os estoques estão cada vez mais críticos.Pela lei, ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados pela Administração Municipal Direta e Indireta e Poder Legislativo, os candidatos que no ato da inscrição comprovarem serem doadores de sangue por no mínimo duas vezes no período de doze meses e estarem cadastrados no Banco de Sangue do Município.“O Banco de Sangue está sempre precisando de doadores e como ele mudou agora para outro endereço, em um lugar mais amplo, acredito que terá mais capacidade para receber doações, então essa é uma maneira de incentivar as pessoas a doarem sangue e ajudarem a salvar vidas, afinal, com certeza, uma bolsa de sangue vale muito mais do que uma inscrição”, disse o vereador.Para doar sangue basta comparecer na Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga, que agora fica na avenida da Saudade, nº2603, no bairro Cidade Nova. As doações ocorrem às terças, das 15h às 18h, e às quintas, das 8h às 11h, sem necessidade de agendamento. Todo primeiro sábado de cada mês, exceto em feriados, também ocorrem doações, das 8h às 11h, com necessidade de agendamento prévio.A Unidade de Coleta de Sangue atende pelo telefone (17) 3423-2986 ou WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.