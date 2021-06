Após passar por atendimento veterinário ficou constatado que ela está com uma grave infecção no útero, além de uma anemia severa

publicado em 25/06/2021

“Pretinha” está com uma infecção no útero e também com anemia severa, mas segue agora sobre tratamento veterinário (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA cadela que foi vítima de um estupro em Parisi na última terça-feira (22) ainda sofre com os efeitos do crime. “Pretinha”, como foi nominada pelos protetores que cuidavam dela, foi trazida para Votuporanga pelos voluntários do “Abrigo dos Focinhos” e, após passar por atendimento veterinário ficou constatado que ela está com uma grave infecção no útero, além de uma anemia severa, diante da grande quantidade de sangue que perdeu.Procurada pelo A Cidade, Sandra Valéria Curti, que é responsável pelo espaço, disse que a cachorrinha passou por exames de sangue e ultrassom, que constataram os problemas de saúde, mas ainda não é possível afirmar se eles foram provocados, de fato, pelo estupro.“Entramos com o tratamento, estamos fazendo tudo com medicação injetável para ver se o útero dela contrai, se não ela vai ter que passar por uma cirurgia para a retirada do útero, mas como ela está com muita anemia, agora ela não aguenta uma cirurgia, então primeiro tem que melhorar essa anemia para ela ter condições de passar por essa cirurgia”, explicou Sandra.Para custear o tratamento, que é caro, Sandra, que além de Pretinha cuida de mais de 200 animais, disponibilizou uma conta bancária para quem puder colaborar com qualquer quantia é: Caixa Econômica Federal, Agência: 1610, Conta Poupança: 831829087-7, Operação: 1288 em nome de Vinícius Curti rodrigues, CPF: 416.652.438-05 ou também pelo Pix: viniciuscurti@hotmail.com.Quem preferir pode fazer a doação diretamente na clínica onde ela está sendo cuidada, é a Anima Vetus, que fica na rua Mato Grosso, 3903 - Santa Eliza.As investigações sobre o caso ainda seguem na Polícia Civil. Até o fechamento desta edição o autor do crime não havia sido identificado e detido.