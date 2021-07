O alistamento deve ser efetuado na modalidade online (no sitealistamento.eb.mil.br) ou presencialmente, na Junta de Serviço Militar (JSM) de Votuporanga

publicado em 30/06/2021

Um decreto, publicado pelo governo federal nesta semana, prorrogou o prazo do alistamento militar para dia 31 de agosto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prazo para o alistamento militar de jovens do sexo masculino nascidos em 2003 foi prorrogado para até 31 de agosto, isento de pagamento de multa. Mudança integra o decreto 10.371, publicado nesta semana pelo governo federal.O alistamento deve ser efetuado na modalidade online (no sitealistamento.eb.mil.br) ou presencialmente, na Junta de Serviço Militar (JSM) de Votuporanga, onde os jovens deverão levar certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência.Os que se alistaram online deverão comparecer na Junta entre os dias 22 de julho e 16 de agosto de 2021, portando seu Certificado de Alistamento Militar, documento que será gerado pelo site do Exército após a confirmação do alistamento online, para tomar conhecimento da situação militar, que pode implicar encaminhamento para participar de seleção ou dispensa do Serviço Militar Inicial Obrigatório.Os cidadãos do sexo masculino, a partir do ano que completam 46 anosde idade, podem procurar um Órgão do Serviço Militar, como a JSM, mais próxima de sua residência e solicitar um Atestado de Desobrigação, para fins de regularizar sua situação militar.O jovem que não se alistar ou não regularizar sua situação militar ficará em débito com o Serviço Militar. Nesse caso, não poderá, por exemplo, obter ou renovar passaporte, inscrever-se em concurso público ou ingressar no serviço público, seja eletivo ou de nomeação, obter carteira profissional, assinar contrato ou receber qualquer prêmio de governos federal, distrital, estaduais ou municipais.A Junta Militar de Votuporanga atende das 9h às 15h e fica na rua Rio Grande, nº1955, esquina com a rua Santos Dumont, ao lado do novo Tiro de Guerra.Mais informações podem ser obtidas no número: (17) 3421-7530.