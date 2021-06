A história do filme, que estreia hoje no Novo Cine Votuporanga, se passa antes dos enredos de 'Alice no País das Maravilhas' e 'Peter Pan'

publicado em 17/06/2021

'Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos' estreia no Novo Cine Votuporanga na sessão das 19h (Imagem: Divulgação)

Da redaçãoO filme de fantasia "Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos", dirigido por Brenda Chapman, chega nesta sexta-feira (18) ao Novo Cine Votuporanga.No longa, os dois irmãos, interpretados por Keira Chansa e Jordan Nash, tinham uma vida divertida numa casa de campo, com seus pais e seu irmão mais velho. Após a morte trágica desse irmão, Alice e Peter decidem seus pais, Rose (Angelina Jolie) e Jack (David Oyelowo) a superarem a dor dessa perda traumática.Como seu nome já entrega, as duas principais inspirações para o filme são os clássicos da literatura "Alice no País das Maravilhas" e "Peter Pan". Só que a história vai além de usar esses clássicos apenas como referências.Isso porque o filme funciona como uma espécie de pré-sequência dessas histórias tão conhecidas. Ou seja, o enredo acontece antes da Alice cair no País das Maravilhas e do Peter viajar para a Terra do Nunca.O filme "Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos", com classificação para 12 anos, estreia no Novo Cine Votuporanga na sessão das 19h.