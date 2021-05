Os 2,9 mil produtores votuporanguenses, cadastrados no Escritório da Defesa Agrícola, têm até o dia 31 de maio para imunizar seus rebanhos

publicado em 17/05/2021

Meta da Secretaria de Agricultura e Abastecimento é imunizar 277 mil bovídeos durante a campanha de vacinação contra a febre aftosa deste ano (Foto: Governo Federal/Mapa)

Votuporanga espera vacinar 277.543 bovídeos (bovinos e bubalinos), de todas as idades, na campanha nacional deste ano de vacinação contra a Febre Aftosa. A primeira etapa teve início no dia 1º de maio e os 2.905 produtores rurais do município, cadastrados no Escritório da Defesa Agrícola, têm até o dia 31 para cumprir a vacinação.

De acordo com os dados do Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal), levantados com exclusividade pelo jornal A Cidade junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, no ano passado Votuporanga vacinou 275.589 cabeças de gado, o equivalente a 99,94% de seu rebanho total, que é de 275.426.

A meta, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é vacinar todos os animais de Votuporanga e do estado de São Paulo, para bater os números recordes da campanha do ano passado, quando a vacinação atingiu 99,03% dos 10.515.430 bovídeos cadastrados.

As vacinas para aplicação devem ser compradas pelo produtor em lugares credenciados. Cada dose tem dois mililitros e o material deve ser mantido em um isopor com temperatura entre 2°C e 8°C. O recomendado é que o trabalho seja feito nas horas mais frescas do dia, para facilitar a contenção dos animais.

Etapas

A campanha de vacinação da febre aftosa é dividida em duas etapas. No estado de São Paulo, a primeira etapa é neste mês e a segunda em novembro. No segundo semestre, o rebanho mais novo (de zero a 24 meses) vai receber a vacina de novo, como uma espécie de reforço.