Governo Estadual irá investir R$ 2,5 bilhões em estradas municipais, mas nenhuma delas está na região, pelo menos não até agora

publicado em 06/05/2021

A Vicinal Nelson Bolotário e outras da região de Votuporanga ficaram de fora das primeiras fases do programa (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Governo do Estado de São Paulo anunciou na quarta-feira (5) investimentos de R$ 2,5 bilhões em melhorias e na recuperação de três mil quilômetros de vicinais em todo o Estado, por meio do programa “Novas Estradas Vicinais”. As duas primeiras fases do programa contemplam 139 estradas municipais e nenhuma delas está em Votuporanga ou na sua microrregião.Em todo o Estado, a primeira fase do programa soma 66 vicinais (divididas em 53 lotes de obras) e 76 cidades, totalizando 745 quilômetros e R$ 577 milhões de investimentos. Já a segunda fase, são 73 estradas (divididos em 58 lotes) e 85 municípios, somando 818 quilômetros de recuperação e R$ 634,5 milhões em investimentos estimados. Nesta etapa inicial, serão investidos R$ 1,2 bilhão em obras licitadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem).De acordo com o cronograma das duas primeiras fases já divulgadas, a região de São José do Rio Preto vai receber investimentos e modernização em nove estradas vicinais.São elas:- 1ª fase: Estrada Vicinal Cedral-Guapiaçú: com 14,8 kms; Estrada Vicinal TNB-010, que liga Tanabi a Ibiporanga, com (extensão total de 4,8 kms); Estrada Vicinal NIP-388, ligação entre Nipoã e União Paulista (extensão total de 13,9 kms); Estrada Vicinal JAL-040, ligação entre Jales e Dirce Reis (extensão total de 20 kms); e Estrada vicinal BSM-020, ligação entre Bálsamo e Mirassolândia (extensão total de 19 kms);- 2ª fase: Vicinal PDM-090, ligação da SP 310, em Pindorama, à Vila Roberto, em Itajobi, com 18 kms de melhorias; Vicinal MAR-315, ligação entre Marapoama e Elisiário, com 9,7 kms de melhorias; Vicinal NVH-070, ligação entre Novo Horizonte, Irapuã e Urupês, com 31 kms de melhorias; e Vicinal CTG-357, ligação entre Catiguá, usina sucroalcooleira e Catanduva, com 14,6 kms de melhorias.Sendo assim, ficaram de fora do programa, pelo menos nessa fase inicial, uma série de reivindicações antigas da região, como é o caso do pedido de melhorias na Vicinal Nelson Bolotário (conhecida como subida da morte), que liga Votuporanga a Valentim Gentil. Além de estar cheia de buracos, há um trecho de cerca de 600 metros que ainda está sem pavimentação asfáltica.Em más condições está também a Vicinal José Pinto Cabral, que liga Álvares Florence a Américo de Campos, assim como a Vicinal Izidoro Parise, que liga Parisi a Pedranópolis e a Estrada Vicinal Antônio de Abreu do Vale em Sebastianópolis do Sul.De acordo com a Administração Municipal, Votuporanga solicitou ao DER, em 2019, melhorias na VTG 020, estrada vicinal que dá acesso ao município de Parisi e espera que o pedido entre nas próximas fases do programa.“À época, o Município apresentou relatório técnico e fotográfico demostrando a situação geral da estrada. A expectativa é que Votuporanga seja contemplada nos próximos lotes que serão lançados pelo Estado”, disse em nota.