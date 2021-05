Quase 2 mil votuporanguenses devem ficar sem emprego com a decisão que afeta as unidades da empresa em todo o país

publicado em 20/05/2021

A Vikstar e a Vivo fecharam um acordo com sindicatos para um plano de demissão em massa em todas as unidades do país (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Vikstar (empresa de Call Center com quase 2 mil colaboradores em Votuporanga e 8 mil em todo país), iniciou essa semana o PDI (Programa de Desligamento Incentivado), que irá deixar quase 2 mil votuporanguenses sem emprego até a segunda quinzena do mês de junho. A decisão foi acordada em uma Audiência de Conciliação e Mediação, na Justiça do Trabalho, envolvendo a empresa e a Telefônica Vivo.De acordo com sindicatos da categoria, os trabalhadores que optarem pelo PDI terão direito a todas as verbas rescisórias legalmente previstas para a modalidade sem justa causa, inclusive aviso-prévio indenizado, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º salário, saque do FGTS, além de multa de 40% do FGTS pela despedida imotivada.Ainda com base no acordo, os funcionários que aderirem ao plano ainda receberão as guias do seguro-desemprego e indenização adicional, sem natureza salarial, relacionada ao tempo de casa em anos completos, com valor correspondente a 20% do salário base por ano completo trabalhado, além de outros benefícios.O valor inicial das indenizações trabalhistas, conforme o acordo, está projetado em R$ 84 milhões.A ‘desmobilização’, como é chamado no meio corporativo, se deu em razão do encerramento do contrato da empresa como terceirizada da operadora Vivo. A Telefônica já havia anunciado o fim do relacionamento entre as duas empresas argumentando que a que a deterioração financeira da Vikstar poderia afetar a operação e a qualidade do atendimento aos clientes da operadora.Só para a Vivo, sua principal cliente, a Vikstar empenhou mais de 9 mil colaboradores em suas unidades espalhadas pelo país, quase 2 mil deles atuam em Votuporanga. Com o fim do contrato a empresa já vinha dando sinais de que não conseguiria manter sua operação. Nos últimos dois meses os colaboradores de todas as unidades receberam com atraso e de forma parcelada.Procurada, a Vikstar, que chegou em Votuporanga com muita comemoração e ações de marketing, dessa vez optou pelo silêncio. Procurada, a diretoria confirmou a desmobilização, mas não quis se pronunciar oficialmente.Procurada, a Prefeitura de Votuporanga afirmou que vem acompanhando a trajetória da Vikstar na cidade e que desde o início do governo, o prefeito Jorge Seba (PSDB) tem buscado soluções para a manutenção dos empregos gerados pelo call center.“Entre as ações já realizadas, reuniões promovidas por Seba ontem, em São Paulo, em busca de novas empresas para operacionalizar o serviço oferecido, além de avaliar possíveis alternativas com a atual empresa”, disse a Prefeitura, em nota.A Administração Municipal afirmou ainda que desde o início o call center conta com o apoio de incentivo fiscal da Prefeitura de Votuporanga, tendo em vista a contribuição econômica gerada para a cidade.