Vereadores votam aumento de margem para consignado de servidores de Votuporanga

Iniciativa, a exemplo do que foi feito com os beneficiários do INSS, visa minimizar os impactos da pandemia

publicado em 24/05/2021

Vereadores terão pauta cheia na sessão desta segunda (Foto: A Cidade) Franclin Duarte

Na sessão desta segunda-feira (24) os vereadores devem apreciar um projeto de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), que aumenta em 5% a margem para empréstimos consignados de servidores do Poder Público Municipal. Se aprovada, os funcionários municipais poderão comprometer até 45% de seus salários em consignações até o dia 31 de dezembro.



A medida, de acordo com a Administração Municipal, visa minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 sobre as famílias dos servidores, ampliando a margem consignável temporariamente para a realização de operações de crédito consignado em folha de pagamento junto as instituições financeiras conveniadas.



Ação semelhante foi adotada pelo Governo Federal em relação aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto nacional de Seguridade Social). Atualmente, tem sido adotado como padrão o percentual de 30% para empréstimos em bancos credenciados e 10% para os demais descontos facultativos, como plano de saúde, odontológico e seguro de vida.



Com essa iniciativa, a margem para os empréstimos em bancos e financeiras passaria para 35%, que somados aos demais descontos facultativos não poderá exceder o limite total de 45%.



Mais projetos



que quer obrigar os tutores a pagarem o tratamento de animais maltratados , consta na ordem do dia o projeto de autoria do Executivo que pede autorização para a transferência dos recursos oriundos do programa Leão Solidário para a Santa Casa utilizar no enfrentamento da pandemia de Covid-19; e outro de autoria da vereadora Sueli Friósi (Avante) para a denominação de área verde para “José Carlos Barroso”. Além dessa iniciativa e da, consta na ordem do dia o projeto de autoria do Executivo que pede autorização para a transferência dos recursos oriundos do programa Leão Solidário para a Santa Casa utilizar no enfrentamento da pandemia de Covid-19; e outro de autoria da vereadora Sueli Friósi (Avante) para a denominação de área verde para “José Carlos Barroso”.



