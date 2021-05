Após o ocorrido da semana passada, a parlamentar Jezebel Silva cobrou mais fiscalização do Poder Público em clínicas do tipo,

publicado em 11/05/2021

Jezebel Silva pediu mais rigor na fiscalização de clínicas de recuperação de dependentes químicos na cidade (Foto: Câmara Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA vereadora Jezebel Silva (Podemos) levou para a sessão da Câmara Municipal dessa semana, a polêmica envolvendo uma clínica de recuperação de dependentes químicos de Votuporanga. Durante um procedimento de “resgate” (internação forçada) três funcionários do estabelecimento mataram o jovem Paulo César Basso, de 30 anos, na última sexta-feira (7), e acabaram sendo presos.Após o ocorrido, a parlamentar cobrou mais fiscalização do Poder Público em clínicas do tipo, que atuam no município e prestou suas condolências à família da vítima.“Lamento o ocorrido que houve essa semana na clínica de recuperação, que ocasionou a morte de um jovem dependente químico. Sua família, procurando por ajuda teve a perda dessa pessoa.Peço aqui, encarecidamente, às nossas autoridades e ao Ministério Público para que possam estar olhando melhor para essas clínicas”, disse.Ainda segundo a vereadora, é preciso verificar as pessoas que estão exercendo essa atividade em Votuporanga são realmente qualificadas para o trabalho de recuperação de dependentes. “Trata-se de uma questão de vida. Uma família muito aflita com um ente querido estando envolvido com o vício, procura ajuda para salvar e não para tirar a vidas”, concluiu.A morte de Paulo César ainda está sob investigação e a família está revoltada com o desfecho do procedimento de internação (veja mais na pág.4).