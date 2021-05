Políticos montaram um gabinete para ouvir as principais reivindicações apresentadas pelos moradores do local

publicado em 03/05/2021

O vereador Cabo Renato Abdala e o assessor parlamentar, Hery Kattinwikel, estiveram na Vila Carvalho no fim de semana (Foto: Arquivo pessoal)

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) e o assessor parlamentar Hery Kattinwikel (Podemos) realizaram no domingo (2) o primeiro “Gabinete Itinerante”, no povoado da Vila Carvalho. Os políticos montaram um gabinete para ouvir as principais reivindicações apresentadas pelos moradores do local.De acordo com o vereador Renato e Hery, foram mais de 20 atendimentos efetuados durante o primeiro gabinete itinerante e agora as solicitações estão sendo feitas pela assessoria parlamentar da Câmara Municipal e encaminhadas aos devidos órgãos municipais, conforme cada pedido.Os principais pedidos foram direcionados à Prefeitura, através das secretarias municipais de Obras, Planejamento e de Saúde. Para os idealizadores, o encontro com os moradores foi altamente produtivo, pois puderam ouvir as principais reclamações e solicitações para melhorar a qualidade de vida daquela comunidade."Foram mais de 30 pessoas atendidas, e 22 atendimentos registrados no nosso primeiro gabinete itinerante", destacou o vereador Abdala.O assessor parlamentar Hery explicou que o próximo bairro atendido é o conhecido Pacaembu, no próximo sábado (8), véspera do Dia das Mães."Já iniciamos a divulgação e o próximo setor da cidade a nos receber, será o bairro Pacaembu, vamos ouvir as reclamações, reivindicações e buscar os órgãos competentes para que cada pedido possa ser atendido", destacou.