O parlamentar afirmou que já recebeu diversas reclamações da falta de segurança

publicado em 11/05/2021

Valdecir Lio quer o reforço da segurança no Terminal Rodoviário, com pelo menos um policial 24 horas no local (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Valdecir Lio (MDB) cobrou na sessão ordinária de anteontem a disponibilização de um policial da Atividade Delegada em tempo integral no Terminal Rodoviário de Votuporanga. O parlamentar afirmou que já recebeu diversas reclamações da falta de segurança e que ele mesmo já chegou a ser ameaçado no local.“Sabemos que o efetivo da polícia é pequeno para estar em todos os lugares, mas ali se faz necessário mais segurança devido os problemas que temos com moradores de rua.Esses dias eu mesmo andei sendo ameaçado por lá. Também é importante para disciplinar o trânsito de pessoas que estacionam de forma errada e em vagas de deficientes físicos”, disseO pedido de Lio foi acompanhado pelo vereador Nilton Santiago (MDB), que disse também ter recebido diversas reclamações do tipo pela falta de segurança na rodoviária. “É muito importante que reforcem o segurança naquele local, pois as pessoas estão com medo de trafegar ou ficar na rodoviária”, completou.