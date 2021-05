Medida foi adotada após comunicado da Anvisa sobre contraindicação do imunizante para o público

publicado em 11/05/2021

Gestantes seriam vacinadas hoje, mas estado suspendeu a imunização temporariamente (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO PEI (Plano Estadual de Imunização) contra Covid-19 decidiu suspender temporariamente a vacinação de gestantes com comorbidades, prevista para começar nesta terça-feira (11) em Votuporanga e todo o estado. A decisão foi comunicada por meio de uma nota à imprensa em virtude do comunicado da Anvisa emitido na noite desta segunda-feira (10) sobre a contraindicação do imunizante para o público alvo.Novas orientações serão comunicadas após pareceres técnicos do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e da Anvisa.Sendo assim, apenas puérperas (mulheres que deram à luz a no máximo 45 dias) com comorbidades, acima de 18 anos, e pessoas com deficiência permanente, de 55 a 59 anos, serão imunizadas hoje em Votuporanga.Para tomar a primeira dose do imunizante é necessária a apresentação da documentação obrigatória e a Prefeitura disponibilizou um modelo de atestado médico, em seu site, que deve ser preenchido e assinado pelo médico responsável. Além disso, é preciso levar comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS.No caso de pessoas com deficiência permanente também será necessário a cópia do BPC (Benefício de Prestação Continuada).A vacinação será feita nos postos volantes de vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h: Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; no Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes e na Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.Próximo grupoNa quarta-feira (12) a imunização chega para pessoas com comorbidades de 55 e 59 anos, que também só poderão receber a vacina se apresentarem comprovante (atestado médico), com modelo disponível no site da Prefeitura de Votuporanga.Documentos necessários:Puérperas com comorbidades acima de 18 anos – 11 de maioAs mulheres precisam apresentar documentos obrigatórios: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de atestado médico (modelo disponível no site da Prefeitura). Puérperas também precisarão entregar cópia da certidão de nascimento do bebê.Pessoas com deficiência permanente de 55 a 59 anos – 11 de maioDevem apresentar os documentos obrigatórios: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de cópia do Cartão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos – 12 de maioPara tomar a dose, será necessário apresentar os documentos obrigatórios: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de atestado médico (modelo disponível no site da Prefeitura).