Objetivo do curso é refletir para identificar possibilidades do novo mercado e da organização econômica financeira das empresas

publicado em 06/05/2021

Workshop será realizado em dois dias, 27 e 29 de maio, das 19h às 23h e das 14h às 18h, respectivamente (Imagem: Divulgação)

Por meio das graduações em Administração e Ciências Contábeis, a Unifev realizará um curso de extensão EAD sobre o mercado financeiro no pós-pandemia. O workshop será realizado em dois dias, 27 e 29 de maio, das 19h às 23h e das 14h às 18h, respectivamente.Aplicado pelo convidado professor Luis Carlos Spaziani, o objetivo do curso é refletir sobre o impacto da pandemia nos Sistema Financeiro Nacional (SFN), Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) e no Mercado Financeiro, para identificar as possibilidades do novo mercado e da organização econômica financeira das empresas. Para tanto, serão abordados assuntos como: modelos retrógados serão substituídos por tecnologias disruptivas e mercado financeiro nacional e internacional.Para a coordenadora dos cursos, professora Lilian Beraldo dos Sanches Rodrigues, os conhecimentos adquiridos serão uma oportunidade de preparo para esta nova fase. “Internalizar mudanças e redesenhar o futuro pessoal e empresarial com seriedade, responsabilidade e otimismo é possível. É sobre isso que vamos refletir e aprender”, explicou.As inscrições podem ser realizadas pelaaté dia 21 de maio. Os alunos podem se inscrever pelo Portal. O investimento é de R$ 30 e pode ser parcelado em até duas vezes.