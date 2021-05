Douglas Junior Faria Amaral e sua esposa, Laura Maria, conquistaram a guarda provisória das crianças na Justiça

publicado em 07/05/2021

O tio materno Douglas e sua esposa Laura Maria conquistaram os trigêmeos Pedro, Paulo e Felipe na Justiça (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA disputa judicial pela guarda dos trigêmeos Pedro, Paulo e Felipe, que ficaram conhecidos como os trigêmeos de Parisi, teve seu primeiro desfecho essa semana. O tio materno Douglas Junior Faria Amaral e sua esposa, Laura Maria Ferraz do Amaral, conquistaram a guarda provisória das crianças, de apenas cinco anos.Os garotos ficaram órfãos depois que a mãe deles, Ana Paula Faria, de 37 anos, a tia, Karina Angélica Faria, de 33 anos, e a avó Valentina Peres Faria, de 62 anos, faleceram vítimas de Covid-19. Antes delas, eles já tinham perdido o pai, Renato Santos Ferreira, em um acidente de motocicleta.Depois das tragédias, Pedro, Paulo e Felipe ficaram com Douglas e Laura, mas a tia paterna, Simone Ferreira, entrou na Justiça pleiteando a tutela deles, mas a guarda provisória foi entregue para os tios maternos.“Desde o primeiro momento em que eles ficaram com a gente sempre me senti a mãe deles, em nenhum momento pensei em perdê-los. Foi o melhor presente de Dia das Mães. Estamos muito felizes”, disse Laura ao