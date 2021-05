Oficina em parceria com Pontos Mis será gratuita e com 20 vagas

publicado em 15/05/2021

Oficina 'Introdução à Linguagem Fotográfica – Mulheres na Fotografia' vai ser realizada pelo Zoom e as inscrições são gratuitas (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com Pontos Mis,realiza a partir da próxima semana a oficina "Introdução à Linguagem Fotográfica – Mulheres na Fotografia". A realização será por meio da plataforma Zoom e as inscrições, gratuitas e limitadas a 20 vagas, devem ser feitas das 8h às 12h na segunda-feira (17) pelo telefone 3405-9670.A oficina, destinada a pessoas com idade a partir de 16 anos e duração de duas horas, será realizada entre os dias 17 e 21 de maio e, no ato da inscrição, o participante deverá optar por um dia específico. O horário do primeiro dia é a partir das 19h e as demais, de terça a sexta-feira, iniciarão às 14h.A oficina será ministrada pela fotógrafa Melissa Szymanski e abordará a mulher na fotografia, com a obra da artista indiana Dayanita Singh, por meio de sua trajetória, contexto histórico e como a fotografia cria, interpreta e realiza uma imagem em suas diferentes esferas, colaborando para aumentar o repertório imagético e aprimorando o senso estético para a linguagem artístico-fotográfica.O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural com atuação em todo Estado de São Paulo. As cidades parceiras recebem programação de filmes, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema.