Obra foi necessária para corrigir uma obstrução no emissário de esgotos

publicado em 27/05/2021

Previsão para fim do serviço de desobstrução do emissário é de aproximadamente dez dias (Imagem: A Cidade)

A Saev Ambiental informa que uma obra de emergência está sendo realizada próximo ao trevo da rodovia Péricles Belini (SP-461) e Vicinal Ângelo Comar. Por isso, recomenda-se atenção aos motoristas, considerando algumas alterações no trânsito de veículos do referido trecho, sobretudo um desvio provisório na Vicinal Ângelo Comar.De acordo com a autarquia, a obra foi necessária para corrigir uma obstrução no emissário de esgotos, que está impedindo que os resíduos percorram a tubulação para seu destino final, que é a ETE (Estação de Tratamento de Esgotos).A previsão para fim do serviço de desobstrução do emissário é de aproximadamente dez dias.