Mudas para arborização urbana do município serão fornecidas pela empresa Xulabeika Mudas Frutífera e Ornamentais Eireli e ficarão à disposição da autarquia durante um ano

publicado em 19/05/2021

Superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, explicou que as mudas do pregão serão plantadas pelo 'Disque Árvore' (Fotos: A Cidade)

Da redaçãoA Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) realizou um pregão nesta semana para a aquisição de 1,5 mil mudas de árvore. O resultado foi publicado no Diário Oficial, da Prefeitura.Segundo a edição, as mudas para arborização urbana do município serão fornecidas pela empresa Xulabeika Mudas Frutífera e Ornamentais Eireli e ficarão à disposição da autarquia durante um ano. O valor total do pregão foi de R$54 mil.O superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali, explicou ao jornalpara que as mudas serão utilizadas no município."Essas mudas são para o 'Disque Árvore', que é aquele projeto que o munícipe liga [para a Saev] e a gente faz todo o sistema para plantar a árvore na frente da casa dele. A gente corta a calçada, planta a árvore, coloca a estaca, enfim, deixa pronto pro munícipe. Cabe a ele somente cuidar dessa árvore", disse Casali.Ele também explicou que as mudas destinadas para esse serviço têm entre 1,6 e 1,80 metro e, no caso deste pregão, cada uma saiu por R$36. Na prática, o superintendente disse que a maioria das mudas são usadas no "Disque Árvore", mas algumas acabam atendendo outras demandas."[As mudas do pregão] também são para, de repente, se tiver uma reserva que precise de árvores. Então nós temos essas mudas para suprir. Mas 80% dessas árvores acabam indo para o plantio do 'Disque Árvore'", explicou Casali.O superintendente também disse que, em "meses normais" (antes da pandemia), a autarquia atendia em torno de 40 a 50 pedidos do "Disque Árvore" por mês.Ao entrar em contato com a Saev Ambiental e solicitar o plantio de uma muda, é gerada uma OS (Ordem de Serviço) na qual constam as informações pessoais do interessado.Em seguida, é feita uma análise por um engenheiro agrônomo sobre a fiação elétrica existente no local para a escolha de uma espécie adequada. O morador escolhe entre opções de mudas oferecidas e é feito o agendamento do plantio. Uma equipe da Saev Ambiental leva a muda até a residência, faz a abertura do quadro na calçada e planta a árvore.Ao todo serão oferecidas sete opções de mudas para o plantio em frente às casas, comércios e indústrias, sendo duas de porte pequeno para o lado que possui a rede elétrica: Ipê Amarelo do Cerrado e Magnólia; quatro de porte médio para o lado sem a rede elétrica: Lofantera, Magnólia-amarela, Melaleuca e Pata-de-vaca; e a Aroeira-pimenteira, que pode ser plantada nos dois casos.As plantas são do horto florestal que a Saev Ambiental mantém para arborização urbana (plantio em calçada). Os interessados podem entrar em contato pelos números 0800 770 1950 ou 3405-9195 e pelo Atendimento Pessoal, na Rua Pernambuco, nº4313, das 8h às 16h.